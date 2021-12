On väga suur vahe, kas keegi väidab postituses oma lemmikkirjanikuks olevat Tammsaare, kuigi tegelikult kuulis „Tõest ja õigusest” alles siis, kui film kinodesse jõudis, või see, kui keegi väidab, et COVID-19 vaktsiinid ei ole ohutud. Kui soovime oma platvormidel ilmuvat sisu hoida mitmekesise ja nüansirikkana, peab ka meie vastus olema väärinfo vastu võideldes seda komplekssem.