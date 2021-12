FAKTIKONTROLL | Internetis valetatakse, et PERH-is on vaktsiini tõttu rekordarv vähihaigeid lapsi. Tegelikult seal vähihaigeid lapsi ei ravitagi

Eesti vähitõrjekava nendib, et vähki haigestumus noorte seas suureneb iga-aastaselt 2 protsendi võrra, mh verevähi diagnoosimise tõttu. Kuna laste ja noorte vähk pole elustiiliga kaasnev haigus, siis peetakse kasvu põhjuseks paremat diagnostikat, mis aitab haigusele õigeaegselt jälile saada (2). Keskmiselt saab kuni 15-aastaste hulgas vähidiagnoosi iga-aastaselt 35 last. Kuigi verevähke on väga erinevaid, siis lastel esineb täiskasvanutest sagedamini ägedat lümfoidset leukeemiat. See võib esineda umbes ühel lapsel kahe tuhandest. Õnneks on aga nende ellujäämisvõimalus pärast õiget ravi kuni 90%, täiskasvanutel kõiges 30% (3). VIimaste aastate vältel on verevähi eritüüpide diagnoosimine laste ja noorte seas jäänud üsna samale tasemele (4).