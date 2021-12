ERISAADE | Eero Janson: ärge peljake pagulasi. Vaid 4% sisserändajatest tuli siia varjupaika saama

Eesti Pagulasabi juht Eero Janson tuli just Pakistanist, kus nägi afgaanide põgenikelaagrites tohutut kasutamata inimpotentsiaali: tuhandeid kõrgelt haritud afgaane, kes kohe kindlasti Talibani võimu alla naasta ei saa, aga keda Euroopa Liit ka vastu võtta ei taha.

Tema sõnul on aga üks hullemaid nähtusi põgenike käsitemine mitte inimeste, vaid massina - nagu praegu Valgevene piiril. „Mulle tundub, et uus pööre on lisatud sellisele dehumaniseerivale ja varjupaigavastasele hoiakule läbi selle, et me käsitleme neid inimesi hübriidohuna," tõi ta näite.

Kommenteerides Päevalehe artikleid, tõstab ta esile Jaak Valge puhul, et kaugelt kõige suurem osa 37-st miljonist välispäritolu elanikest Euroopa Liidus pärineb hoopiski Austraaliast. „Varjupaigarändega on tulnud Euroopa Liitu neli protsenti inimestest!" paneb ta asju proportsiooni. „See on ju pisku!"

Hedegaardi puhul toob ta aga kiire paralleeli: „ma olen vist samu pealkirju näinud siin selle kohta, et Eestis on ka erakondi, kes näevad naisi sünnitusmasinatena. Võib-olla me ei olegi nii erinevad," lisab ta poolirooniliselt.

Saates veel

Milline olnuks korrektne käitumine Euroopa Liidu piirile saabunud migrantidega?

Mis võiks olla nende reaalne šanss saada varjupaika? (vihjena: väga kõrge)

Kas eitava vastuse saanud rändajate kiire tagasisaatmine aitaks populistide retoorikat tõrjuda?

Miks just on moslemite osas suusad Euroopas nii risti läinud?

Kus on tegelikult kõige haavatavamad inimesed ja kuidas neid toetada?

