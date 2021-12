Tegevuskava on oluline dokument. Sellest olulisem on aga see, kas ja millised sammud tegelikkuses astutakse ning mida Keskerakond tegelikkuses teha lubab. Ning kas Reformierakonnale on oluline eestikeelsele haridusele üleminekul midagi ka tegelikkuses teha või on olulisem stabiilsus ja hea õhkkond koalitsioonis ning dokument jääbki ministri selle valdkonna tippsaavutuseks.