Ida-Virumaa tõusev poliitikatäht plaanib Narva lähedale lennujaama rajada

Olete populaarne nii pensionäride kui ka noorte seas. Kahe nii erineva grupini pole just väga lihtne jõuda.

Ei ole, tõsi. Aga siin kehtib see, et ära luba midagi, mida sa ei suuda ellu viia. Enne valimisi käidi minu juures, öeldi, et toetame sind, aga vaja on teha need ja need asjad. Ütlesin: see on võimatu. Nemad: aga need teised lubavad meile. Ütlesin, et minge siis sinna ja hääletage nende poolt, küll te näete, et neid asju ei tule. Nii et kui midagi lubad, siis püüa ikkagi ära teha ja tulemus tuleb.

Mida teilt siis küsiti?

Kunagi oli Narva-Jõesuus nn jõulutoetus, iga pensionär sai jõulude eel paarkümmend eurot. 2017. aastal tegime pärast valimisi koalitsiooni Keskerakonnaga ja loobusime sellest. Pärast läksime Keskerakonnaga tülli ja nüüd lubasid nad enne kohalikke valimisi taas, et maksavad igaühele lausa 50 eurot.