Sotside juhiks kandideeriv Lauri Läänemets: miinimumpalgaks 1000 eurot, kõigile üks palgaline tööpäev õppimiseks

Vaata võrdluseks ka Läänemetsa konkurendi Riina Sikkuti programmilist pöördumist, mis ilmus päev varem Eesti Päevalehes.

Seisame silmitsi tohutute muutustega – ülikiire tehnoloogiline areng, koroona-, kliima- ja energiakriis ning nende võimendatud viimaste kümnendite suurim ebavõrdsuse kasv. Need trendid kujundavad ebatervest konkurentsist vaevatud ühiskonda, mis jaguneb võitjateks ja kaotajateks.

Aastakümneid jumaldatud nähtamatu käsi ei suuda tagada ühiskonna, keskkonna, kohaliku ettevõtluse ning rahvusriigi kestmist. Paljudele meeldib väita, et just liberalismil rajanebki Eesti edu, kuid millise majandusmudeliga riikide panganduse ja suurettevõtete investeeringute toel me majanduse üles oleme ehitanud? Kelle ühiskonna heaolusse kaudselt panustanud ning kuhu tuhandetes töökäsi, pereliikmeid ja naabreid kaotanud?