Poola-Valgevene piiril peetud poliitilise vägikaikaveo tulemusena on mitmel pool hakatud jälle riigipiire tugevdama. Isegi enne hübriidrünnakut suhtuti pagulastesse kohati väga negatiivselt, sest kahtlustatakse, et suur osa neist on n-ö mugavuspagulased, kes tahavad lihtsalt kiiresti parema elu peale saada.

Aga miks ei võiks vaesusest põgeneda? Mina arvan, et praeguste globaalsete trendide valguses peaksime liikuma leebema migratsioonipoliitika poole.