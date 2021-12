Netflixi sarja võtetelt naasnud Henessi Schmidt: Gytha oli väga lahe roll, sain ka ise selle loomises osaleda

Kui viikingid polnud juba enne piisavalt seksikad, siis History kanali samanimelise telesarja populaarsus muutis Põhjamaade tuhande aasta taguse kultuuri eriti veetlevaks. Kuna ka Eesti aladel on viikingeid olnud, sai koos skandinaavlastega endale vastu rinda taguda ja seletada „jah, just see on meie rahvuskehandi põhiolemus”.

Näitleja Henessi Schmidt (26) sai rolli „Viikingite” jätkusarjas „Vikings: Valhalla”, mis linastub Netflixis veebruari lõpus. Iirimaal toimunud võtete ajaks pidi ta pausile panema projektid VAT teatris, mille lavalaudadel teda teiste võimsate naiste rollides nüüd jälle näha saab. Millest mõtleb näitleja, kellele ennustatakse, et ta on alles oma rahvusvahelise tähelennu alguses?

Olen suur„Viikingite” fänn. Kui palju sina sarjast enne võtetele kutsumist teadsid?

Olen samuti suur fänn. See meeldis mulle just sellepärast, et on nii lähedal ka meie enda kultuurile. Vaatasin ja mõtlesin, et oleks lahe seal kaasa lüüa.

Sa ei tohi küll enda tegelaskujust Gythast rääkida, aga oletades, et see luuakse ajaloolise eeskuju põhjal nagu enamik„Viikingite” kangelasi, on ta võimas naine. Kuidas oli teda mängida?

Mõtlen, kuidas seda sõnastada nii, et ma midagi ei reedaks...