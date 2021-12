KUULA | Kas faktikontroll on ohtlik?

Marju Himma on parasjagu Rootsis Karlstadi ülikoolis tegutsev meediauurija, kes avaldas eelmisel nädalal ERR-is arvamust, et faktikontroll on ohtlik. Et Eesti Päevaleht ühendab Eesti aktiivsemaid faktikontrollialgatusi, siis palusimegi Himmal selgitada, mis ohtu see endast kujutab.

Himma viitas, et hiljuti tuli NATO strateegilise kommunikatsiooni keskus välja raportiga, milles leiti, et faktikontroll eraldi uudisžanrina võib olla ohtlik, sest avaldatakse materjale, mis jääksid muidu suures meedias avaldamata. Nii tiražeeritakse valesid publikule, kelleni need muidu ei jõuakski. See võib valesid omamoodi legitimiseerida.

"Faktikontrolli kirjutamisega pikeneb vale elutsükkel, teiseks valeinfoga kokkupuutunud inimesel jääb vale meelde lisaks kuuleb inimene seda korduvalt ja tekitab temas tunde, et see võib olla tõsi. Viimaks häälestab see inimesi väljaande vastu," selgitas Himma.

Uurija sõnul on faktikontrollide tegemine ning nende avaldamine mitte oht ainult lugejale, aga ka ajakirjandusele laiemalt. Nimelt on sagenenud trend, kus valeinfot vahendavad organisatsioonid on kaevanud uudisportaale kohtusse. Organisatsioonid ründavad faktikontrollide kaudu ka teadlasi, kes neis esinevad. Eestiski on arvamusloos esitatud valeväidete ümberlükkamise eest juba täna teadlasi kohtuga ähvardatud.

"Minu seisukoht on kujundatud sellest, et see on ohtlik žanrina, kuna seda saab kasutada ajakirjanduse enda vastu ära," sõnas ta.

Faktikontrolli asemel peaksid Eesti meediatoimetused üle vaatama oma toimetuspõhimõtted, et valed ei lipsaks arvamuslugudesse veel enne avaldamist sisse. Faktiliselt ebatäpsed lood peaksid eos jääma avaldamata, et neile poleks vaja teha faktikontrolli.

See aga ei tähenda, et faktikontroll ebavajalik on. Himma arvamusel on vajalik faktikontrolli teha laiematele teemadele, mis ühiskonnas debatti tekitavad. Küll aga ei peaks avaldama kõike, mis sotsiaalmeedias ringleb, olgugi et ümberlükkavas vormis.