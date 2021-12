RAAMATUBLOGI: Kas Vladimir Putin on Chuck Norrise vend?

Vladimir Vladimirovitš Putin, tundub, liigub kõrgklassi suunas. Kas ta just Lenini ja Stalini tasemele jõuab, kuid mine tea. Kaks kümnendit on ta olnud võimul (ja selle kohta on korralik koorem anekdoote) ning teist sama palju või rohkemgi püsib ilmselt veel ja selle aja jooksul jõuab ta laiendada folkloori küll ja veel.