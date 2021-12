Tony ravi teekond: annetuste jääk kulutatakse hoopis restorani avamiseks, mitte edasi annetamiseks

Sügisese koroonalaine süvenedes postitatakse Facebooki-lehel „Tony ravi teekond“: „Palju küsimärke!? Ongi see hetk käes, kus siis ilma testimiseta haiglasse täna ei lastud. Ja öeldi veel, et testida tuleks iga 3 päeva tagant. Okei, ma võin ennast testida, aga kes see kurat mul selle koguaeg kinni maksab!? Mille eest ma oma pere üleval pean, kui nädalas 100 eurot testide alla panen!?“

Tony tagasilendu puudutav maksekorraldus oli viimane kulutus, millest perekond annetajatele teada andis. Eesti ajakirjandusel pole olnud võimalust Tony lähedastega rääkida. Ka käesoleva loo jaoks ei õnnestunud Eesti Päevalehel kommentaari saada. Nii jääb ebaselgeks, miks ei saanud kulutada testimisele allesolevat annetuste raha, kuigi varem oli perekond annetustest saadud tulu ka selleks kasutanud. Sellest anti annetajatele ka teada ning keegi vastava Facebooki-postituse kommenteerijatest seda pahaks ei pannud.

Vastupidi, seda lausa julgustatakse: „Kas annetatud rahad on juba ravile ära kulunud? Kui raha on veel alles, siis teoreetiliselt võiks sellest osa ju testimisele kulutada. Kuigi homsest enam ilma vaktsineerimata külastama ei pääse, siis testima peaks ka peale vaktsineerimist enne iga külastust. Ükski vaktsiin 100% haigestumist ära ei hoia ja kuna Tony on nii habras, siis ei tohiks riskida.“Tony ema pahandas olukord viisil, mis pani teda arstide suunal eriti mürgiselt sõna võtma:

„Uskumatu, millised väärakad on arstid... kui ma ei vaktsineeri, siis mina olen süüdi, kui poeg sureb. Täitsa pekkis mis Cov ajupesu mulle tehti Pärnu haiglas. Tekkis tunne, et tahaks arstile kohe rusika silmaaugu panna. Katsusin viisakaks jääda, et külastamisõigust ära ei võetaks.“