Mali ja Wagneri taga seisvad juriidilised isikud on pidanud läbirääkimisi juba vähemalt neli kuud. Eesti Päevalehe valduses on Wagneri niinimetatud eelrühmas juba augustis sellesse Aafrika riiki jõudnud kolme palgasõduri nimed. Vähemalt üks neist oli kohapeal veel novembris. Neist kolmest kahel on Venemaa föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) eliiteriüksuse V (Vympel) taust ja ühel ka sõjaväeluure spetsnaz’i vägede kogemus.

Ehkki seni pole kokkuleppele veel jõutud, on väga võimalik, et kohaliku üleminekuvalitsuse kutsel lähevad Wagneri palgasõdurid Malisse. Seni aitavad Malis terroriorganisatsioonide vastu võidelda ja rahu valvata mitu Euroopa riiki Prantsusmaa eestvedamisel. Operatsiooni Barkhane koosseisus on ka Eesti kaitseväelased.