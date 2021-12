Vanglas istunud tapja, vägistaja ja reformierakondlane. Ukrainat aitasid okupeerida palgasõdurid Eestist

Meie valduses olevast andmebaasist paljastuvad kaheksa Eestiga seotud nime, keda Ukraina vastuluure, uurijad ja vabatahtlikud peavad nende riigi vastu ebaseaduslikes rühmitustes sõdivateks või sõdinud meesteks.

Need mehed ei ole meie andmete järgi Wagneri palgasõdurid, kuid nad on teiste paramilitaarsete ühenduste nimekirjas. See on kontingent, kelle seast ka Wagner palkab uusi liikmeid.

Valisime kaheksast välja kolm palgasõdurit, kelle tegevuse kohta Ida-Ukraina sõjas leidsime konkreetsemad tõendid. Neil kõigil on Eestis kriminaalne ajalugu.