Villu Zirnask kirjutas esmaspäeval siinsamas veergudel, et tal on kolm põhjust, miks ta kahtleb tõhustusdoosile minemast. Villu varasemad kirjutised on mulle olnud sümpaatsed ja tundub, et ka tema kokku löödud argumentide bilanss kaldub tänaseks tõhustusdoosi saamise poole.