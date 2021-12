MIS SAAB HOMME? | Taavi Alas: andkem intellektipuudega inimestele rohkem võimalusi

Oluline on, et meie ettevõtted näeks, et nendel noortel pole midagi häda – mis sest, et nad ei loe tõsiseid raamatuid ega tea, kes on Newton, aga neil on jõudu ja tahet tööd teha.