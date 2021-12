FAKTIKONTROLL | Kas tõesti võtab seaduse vastu võtmine kolm kuud aega?

Kaja Kallas Delfi TV'le (16.12.2021) kommenteerides Keskerakonna ettepanekut langetada elektri, gaasi ja kaugkütte käibemaksu neljaks kuuks 20 protsendilt üheksale protsendile: „Esimene probleem on see, et selleks on vaja seadusemuudatust, mis võtab vähemalt kolm kuud aega."