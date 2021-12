Praegu näeme, et meie tulevik polegi nii ilus ja idülliline. Pidage meeles, et inimese eesmärk on luua kogukonna potentsiaali selle arenguks. Teades, mis on kogukond, selle sotsiaalne ja kultuuriline iseloom, on lihtsam aru saada, mida ta annab ära oma jõupingutustega.