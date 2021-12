Vana Nõmme villa renoveeriti intellektipuudega inimeste koduks

„Meil on siin huvitav elu,” märgib 49-aastane nõmmekas Ergo Utter, kes elab esimest korda elus iseseisvalt. Tema uus kodu on nüüd uhkes Nõmme funkvillas Villa Liisus, mis on intellektipuudega noorte uus kogukonnamaja.

„See on suur elumuutus mulle ka,” ütleb Ergo ema, 86-aastane Helju-Melaine Utter. Siiani on nad terve elu olnud vapper tandem, kes kõigist eluraskustest ja rõõmudest kahekesi läbi käinud. „Pidin paika panema, et Ergol oleks kindel tulevik. Ega ju ei tea, kaua mina enam tiksun. Pidin ta järjekorda panema, teadsin, et teda võidakse saata ükskõik kuhu üle Eesti. Kui siis vabanes koht siinsamas Nõmmel, kus me elame, tulime siia. Ta oleks võinud veel koduski olla, aga võib-olla ei tule enam sellist pakkumist,” kirjeldab ema.