MIS SAAB HOMME? Madis Vasser: me pole teinud pandeemiast õigeid järeldusi, pole isegi plaani A

COVID-19 pole lühiajaline probleem, see on pikk paratamatus - antud olukorda ei saagi otseselt lahendada, aga sellega on võimalik uuel “mitte-normaalsel” moel ja üheskoos edukalt elama õppida.