MIS SAAB HOMME? | Rohepööre päästab maaelu - hakkame eelistama Poola õunale kodumaist, hakkame reisima kodumaal

Tegur, millega tuleb arvestada, on ka väetiste hinnatõus. Praegu toodetakse väetised suuremalt jaolt maagaasist ja sellega kaasneb suur CO 2 heide. Kui CO 2 rohkem maksustama hakatakse, on eelisseisus need talunikud, kes vähem väetavad. Eestis kasutatakse hektari kohta ligi kaks korda vähem väetisi kui Euroopa Liidus keskmiselt ja see lubab meie põllumajandusele helget tulevikku ennustada.