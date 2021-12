FAKTIKONTROLL | Lastele mõeldud koroonavaktsiin ei sisalda südameinfarktiks mõeldud ravimit

Loos paljastatakse “salajane dokument”, milles väidetakse, et Pfizer on 5-11-aastastele mõeldud vaktsiini koroonavaktsiini sisse lisanud “salajast südameinfarkti ravimit” trometamiini.

Väidetakse, et trometamiini lisades ei vaja vaktsiin enam lahjendamist soolalahusega ning seetõttu võivad lapsed, kes koroonavaktsiini saavad, kannatada südameinfarktide käes. Pakutakse, et trometamiini lisamine vaktsiini koostisosade sekka aitab võimalikke südamehäireid peita.

Ravimiameti esindaja selgitas, et trometamiin (kasutatakse ka nimesid trometamool ja Tris puhver, THAM) on laialt kasutatav abiaine ravimitööstuses kui lahuse pH tasakaalustaja (teisisõnu puhverdaja) ja emulgaator suukaudsetes, süstitavates, nahale ja limaskestadele manustatavates ravimvormides ning silmaravimites. Samuti kasutatakse seda ühendit laialdaselt kosmeetikatööstuses. Näiteks Eesti suuremates ilutoodete veebipoodides leidub ohtralt ennekõike Korea kosmeetikat, küüneõlisid, näokreeme või -maske, milles trometamiini leidub.

Trometamool on ka paljude toimeainete koostises soola moodustaja (ketorolak, fosfomütsiin, dinoprost jne). Abiaine (puhtal kujul) on kirjeldatud Euroopa Farmakopöa s ning ravimite tootmisel kasutatav trometamiin peab vastama selles kirjeldatud kõrgetele kvaliteedinõuetele.

Trometamiin tõepoolest lastele mõeldud vaktsiinis on, mida esialgses “täiskasvanute Pfizeris” ei olnud. Küll aga pole välistatud “laste” süsti kasutamine üle 11-aastaste peal. Ravimi infolehelt (2) nähtub, et trometamiini lisamine on andnud vaktsiinile stabiilsemad omadused, mis võimaldab seda säilitada pikemalt külmikus (10 nädalat vs 4 nädalat) (3).