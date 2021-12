Pea 600 kanepitaime kasvatanud kurjategijad nõudsid kohtult süü vähendamist: arvesse peaks minema ainult õied, mitte ka varred ja lehed

Menetleja lõikas kasvavad taimed maha, misjärel sai ekspert neid kuivatades 12 262 grammi kanepit, selgub äsja avalikustatud riigikohtu lahendist. Ülejäänud taimed, mida oli vähemalt 96, olid mehed ise maha lõiganud ja valmistanud nendest narkootilist ainet.

Süüdistatavad väitsid, et käideldud narkootilise aine koguse tuvastamisel tulnuks aluseks võtta pakendatud marihuaana hulk, sest tarvitamiskõlblik oli nende hinnangul üksnes kanepitaime õisik, mitte taime ülejäänud osad (varred ja lehed).

Eestis kehtiva korra järgi on kanepisaaduste narkootiliseks aineks lugemisel oluline tetrahüdrokannabinooli (THC) sisaldus – see peab jääma alla 0,2 protsendi. Ekspertiis tegi kindlaks, et ka kanepitaimede lehtedes ja vartes oli THC-sisaldus lubatust tunduvalt suurem ehk 0,89 – 1,9 protsenti.

Kõik kohtuastmed leidsid, et ka 9565,2 grammi varsi ja lehti tuleb arvestada samaväärsena õisikutega.