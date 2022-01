MIS SAAB HOMME? | Fred Gregor Rahuoja: õpetaja pole palgasedel, vaid valgustaja

Täna on Eesti haridus „kuristiku serval“, tõdes Markus Villig Pealtnägijale antud intervjuus. Homme on Eesti haridussüsteem kuristikus, sest homseks ei jagu piisavalt õpetajaid. Seejuures on märkimisväärne, kuid mitte probleemne, et pea pooled (49%) Eesti õpetajatest olid 2018. aastal 50-aastased või vanemad (OSKA kutsekoda).

Vastupidi, elukogenud õpetajad on Eesti haridussüsteemi suur väärtus, eriti noortele õpetajatele, kel on vanemate kolleegide aastakümnete pikkuse kogemusele ja nõuannetele toetudes võimalik hõlpsamalt uude (või lausa esimesse) ametisse astuda. Need (samad) elukogenud õpetajad on kasvatanud noortest Eesti inimestest väärikad maailmakodanikud ning viinud Eesti PISA testide arvestuses maailma esirinda. Eesti hariduse kuristik laiub hoopis asjaolus, et uut põlvkonda noori õpetajaid pole.