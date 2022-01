NÄDAL KOMMENTAARIUMIS | "Juttu Kallasest kui self-made naisest leiva peale ei määri"

Aasta algas hirmsa liiklusõnnetusega Järvamaal. Auto sõitis uusaastaööl otsa Änaris tee peal ilutulestikku lasknud ja jälginud seltskonnale. Hukkus 2-aastane laps, neli täiskasvanut said raskelt viga. See õnnetus leidis Eesti ühiskonnas palju vastukaja ning pikalt arutati kas süüdi oli juht või hooletud täiskasvanud. Meie üks juhtivaid eksperte liikluse vallas Indrek Sirk arvas muuhulgas toimunust järgmist: “Kui autojuhi jaoks on nähtavus halb, siis jalakäija üldjuhul siiski näeb autot palju kaugemalt ning võimalused tee vabastamiseks on lihtsamad kui autojuhil.” Ka kommentaariumis oli eriarvamusi palju.

audi gusibeen: „Olin samal ise autoroolis Türi ja Paide kandis. Mingil hetkel tuli paks udu ei kuskilt ning nähtavus oli täiesti null. Maanteel liikumise kiirusega pole lihtsalt võimalik selles olukorras pidama saada. Minu meelest lasub antud traagilises õnnetuses vastutus täiskasvanutel, maantee pole uusaastamängudeks, mul on kahju lapsest, aga täiesti mõttetu on see, mis praegu toimub, et krutitakse teemat juhi tegelikult olematust joobest. See näib vastutuse kellegi teise peale lükkamisena.”

thor: „Eks see ole ikkagi täiskasvanute mõtlematu teo tagajärg. Ühed tahtsid nautida ilutulestikku aga jätsid ohutuse teisejärguliseks. Autojuht ei oleks pidanud rooli istuma, kuna pani sellega ohtu lähedased. Kokkulangevuse tõttu juhtus see õnnetus. Juht oleks pidanud olema ülimalt ettevaatlik, ju ta arvas, et ei ole alkot enam vere ( joove oli väike). Aga kahjuks seda enam muuta ei saa. Kaastunne neile, kes kaotasid selle lapse.”

jommaioo: „Järvamaal polnud aga uusaastaööl on Tallinna sõiduteed täis mingeid purjus ja pilves terminaatoreid, kes arvavad, et 1. jaanuaril liikluseeskiri jalakäijale ei kehti (mis seal salata mõned ebaadekvaatsed tegelased ronivad ka autorooli selles olekus). Tegelikult on masendav kuidas inimesed enda ja teiste tervisele ning ohutusele meil sülitavad.”