Kuna aeg-ajalt helistavad inimesed Eleringi ja kaebavad selle juhile Taavi Veskimägile (47), et elekter on liiga kallis, teeme ühe asja kohe alguses selgeks. Veskimägi ei kujunda elektrihindu. Ta isegi mitte ei tooda elektrit. Küll aga vastutab tema juhitav riigiettevõte Elering selle eest, et energiaühendused toimiksid. Ehk siis: et tuled põleksid ja tuba oleks soe.