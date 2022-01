Teisitimõtleja Andrei Sahharovi lugu tuuakse Vabale Lavale

Andrei Sahharov (1921 – 1989) oli vene füüsik ja Nobeli rahupreemia laureaat, kes sai esialgu tuntuks Nõukogude Liidu vesinikpommi ühe loojana, hiljem teisitimõtleja ja inimõiguste eest võitlejana. Sahharov oli veendunud, et kõige suurem väärtus maailmas on inimelu ning igaühel on õigus vabadusele. Muu hulgas ka õigus armastada ja olla armastatud, rõõmustada ja kurvastada, unistada ja eksida, õnnestuda ja teha vigu.