Halb uudis: Kliimahädaolukorra puhul kammitseb paljusid lahendusi endiselt poliitiline apaatsus. Tänaste (juba aastakümneid kuhjunud ja lugematul hulgal kinnitust leidnud) teadmiste valguses ei ole millegagi õigustatud eirata ilmeksimatut: lõputu kasv piiratud ressurssidega planeedil kuulub fantaasiakirjanduse valda. Seetõttu peab meie ületootmisele ja -tarbimisele tuginev elukorraldus läbima fundamentaalse ümbermõtestamise.

Hea uudis: Pandeemia on meile tõestanud, et poliitilist võimetust ei eksisteeri. Me saame võtta üleöö vastu 180 kraadi suunda muutvaid otsuseid, kui poliitilised huvid teenivad (häda)olukorra pakilisust.