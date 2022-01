FAKTIKONTROLL | Grafeenoksiidi sisaldus vaktsiinides on ülemaailmse levikuga vale, mis ka Eestis vaibuda ei taha

Eestikeelses sotsiaalmeedias sai grafeenoksiidi vale alguse sügisel. Kuna grafeenoksiid on biotehnoloogias paljulubav tulevikumaterjal, mida palju teadusajakirjanduses kajastatud, on innovatsioonilood pandud nüüd vandenõuteooriate vankri ette.

Emotsionaalses videos eitas mehe elukaaslane, et Noack tapeti. Ta jagas Telegrami videos, et mees suri infrakti tagajärjel ( 4 ).

Hispaania uuringut on sügise vältel aktiivselt levitatud ning seda üksikut uurimust - eitades sadade teiste teadlaste grafeenoksiidi puudutavaid seisukohti - on kasutanud aktiivselt ära vaktsiinivastased.

Almeria ülikool taandas ennast uuringust, selgitates avalikult, et kasutatud vaktsiini päritolu on teadmata ning viidates, et uuringus on valitud eksitav uurimismetodoloogia ( 2 ). ( 3 )

Uuringuga väljendas ka Almeria ülikooli professor, et mikroskoobiuuringuga tehtud vaktsiinikoostise uuring pole ammendav tõend, et teha lõplikke järeldusi koroonavaktsiini koostise kohta. Sellest hoolimata väljendas teadlane, et Comirnaty koostise hulka võib grafeenoksiid kuuluda.

Nimelt kirjeldavad vaktsiinivastased kogukonnad, et koroonavaktsiinide üks koostisosa on grafeenoksiid. Mõnikord aetakse seda sassi lihtsalt grafeeniga, teinekord grafeenhüdroksiidiga - kõik kolm on keemiliselt erinevad. Kuna teooria sai alguse siiski grafeenoksiidist ja ka eestikeelsed kogukonnad sellega kõige rohkem hirmutavad, keskendume sellele.

“Põhirõhk on ja jääb ikkagi superkondensaatorite, akude, päikesepaneelide, veepuhastussüsteemide ja biosensorite peale. Ka mRNA rakkudesse sisseviimiseks on olemas märksa efektiivsemaid, ohutumaid ja kliiniliselt juba pikka aega ennast tõestanud lahendusi,” märkis ta.

Starkovi sõnul pole loetletud omadused vaktsiinides otstarbekad. “On loogiline järeldada, et arvestades grafeenoksiidi keemilisi ja bioloogilisi omadusi, ei ole mingit põhjust lisada seda vaktsiinide koostisesse. See ei parandaks nende toimet, ei keemiliselt ega bioloogiliselt, kuid teeks mis iganes vaktsiini heakskiitmise ravimiametite poolt märksa raskemaks ja ilmselt isegi võimatuks.”

Starkovi sõnul võimaldab grafeeni muundamine muuta materjali füüsikalis-keemilisi ja mehaanilisi omadusi. Näiteks on grafeenoksiidil parem elektrijuhtivus ning see lahustub vees paremini.

Starkov tuletas meelde, et vaktsiinide koostise on üle vaadanud maailma kõige kompetentsemad ravimiametid. Lisaks ravimi või vaktsiini tõhususele, hinnatakse ka selle keemilist ning biokeemilist koostist. Kontrollitakse valmistooteid erinevatest partiidest veendumaks, et need ei sisalda saasteaineid.

“Keemiliselt pole ka võimalik, et grafeenoksiit moodustus kogemata vaktsiinide valmistamise käigus, kuna tegemist on hoopis teistsuguste keemiliste süsteemidega ning grafeenoksiidi juhuslikku olemasolu on väga lihtne ära tunda rutiinsete analüütiliste meetoditega,” lõpetas teadlane.

Ka Ravimiameti kvaliteedi hindamise büroo juhtivspetsialist Laivi Saaremäel kommenteeris, et grafeenoksiidi vaktsiinid ei sisalda.

“Grafeenoksiid ei ole metall ning vaktsiinid seda ei sisalda. Samuti ei ole seda siiani kasutatud üheski müügiloa saanud ravimis.”

Ta lisas, et üksi vaktsiin ei sisalda puhtal kujul metalle, vaid need sisaldavad vähesel määral soolasid, mille koostises on metallid, näiteks naatrium ja kaalium, kuid nende kogused on väga väiksed.

Näiteks ta välja, et Comirnaty vaktsiin sisaldab kaaliumi ja naatriumi vastavalt vähem kui 1 mmol (39 mg) ehk tegemist on „kaaliumivaba“ ainega, naatriumi on vähem kui 1 mmol (23 mg), ehk see on samuti “naatriumivaba”. Mõlemad kogused jäävad mitmekordselt alla sellele, mida inimorganism vajab vajalikuks toimimiseks.

COVID-19 vaktsiinid Janssen, Vaxzevia ja Sikevax sisaldavad samuti naatriumi vähem kui 1 mmol (23 mg) 0,5 ml annuses.

Vaxzevia sisaldab ka magneesiumkloriidheksahüdraati, kuid kuna magneesium on organismile vajalik mikroelement ning üks annus on vaid 0,5 ml, siis selles sisalduv kogus magneesiumi mingit toimet ei anna, seega pole vaja ka selle abiaine kvantitatiivset sisaldust märkida.

“Hiljuti müügiloa saanud Nuvaxovid vaktsiin sisaldab samuti vaid väga väikestes kogustes naatriumi ja kaaliumi ning ka seda loetakse põhimõtteliselt „naatriumi- või kaaliumivabaks“, see on loomulikult ka infos kirjas,“ selgitas Saaremäel.