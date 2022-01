ERISAADE | Keda tohib solvata? Eesti sõnavabadust varjutab siiani „rongaema“ kaasus

Bernard kinnitab üle tuntud maksiimi, et seadusi vastu võttes tuleb alati pidada silmas nende rakendajate halvimaid kavatsusi. Eriti, kui tegemist on nii subjektiivselt tõlgendatava asjaga kui kellegi vaenamine või solvamine.

Aga: tõesti, ka Euroopa inimõiguskohtu lahendid ütlevad, et solvata ei tohi siis, kui selle ainus eesmärk on inimest teotada. Ent argumendid stiilis - „oled igavene tõbras, sest ei mõista lihtsat asja" on enamasti osa diskussioonist ning seega lubatavad.

„Väga problemaatiline on see, et see otsus ju põhimõtteliselt samastab solvamise halvustamisega," kirjeldab Bernard. „Aga sellega ta põhimõtteliselt keelab ära kriitika. Loodan, et see lahend jääb ajalukku."