Hiljutine uudislugu Peeter Helme raamatuesitlusest ning seda väisanud prominentidest tõstis üles teema, mille üle vaieldakse siiani (EPL 25.12.21). Ehk kas kõrgete riigiametnike suhtlus kriminaalkaristust kandvate kurjategijatega on ühiskonna jaoks tunnetuslikult õiglane või mitte.

Selle üle arutledes olen kuulnud väited "see on tühistamiskultuur", "imporditud meie jaoks võõras probleem", "kohus on otsustanud, sellest piisab" palju kordi. Keegi ei saa aru sellest, kuidas juhtunu mõjutab ohvreid – kas konkreetse isiku omi või sarnase läbielamisega. Vastus – väga halvasti. Neile tehti selgeks, et nende mure on tühistatud.