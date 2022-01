RAAMATUBLOGI: Füüsika õhtuõpik. Kõik maailmast, mida ei loonud piiratud kitsekarjuste jumal

Esimeses peatükis tehakse selgeks füüsika alused ning tutvustatakse mõõtühikuid, mida on edaspidi hädasti vaja, et valemitest aru saada. Ja siis hakkab sujuvalt kulgema: mehhaanika, termodünaamika, elekter, magnetism, optika, mateeria ehitus...

Autor, muide, paradiisi ilmselt ei pääse, sest ei usu selle olemasolu nagu ka seda, et Jumal lõi kõiksuse, universumi ja muu. „Oleme teada saanud, et meid ümbritseva mateeria teke ei ole sugugi enesestmõistetav vaid vajab (sarnaselt elu tekkele) väga kitsastes piirides varieeruvaid lähtetingimusi – ja ilmselt ka läbikaalutud plaani. Kes selle maailma siis tegi? Ilmselgelt ei saa süüdistada piibli Jehoovat. Tegu oli üsna piiratud kitsekarjuste jumalaga, kelle põhimure oli see, et keegi mõne teise jumala kuju endale tuppa ei tooks. Ilmselgelt on piibel inimeste üpris eklektiline looming ja ei anna meile mingit infot Kõiksuse Looja ja tema kavatsuste kohta,” kirjutab Jüri Liiv eessõnas ja mainib antroopsusprintsiipi, mida ei saa tõestada ega ümber lükata. „Nimelt näitab füüsika, et maailm vajab toimimiseks vaatlejat (so meie) olemasolu. Seetõttu sai tekkida ainult selline universum, kus meie, inimesed, oleme olemas.”

Aastal 1855 välja antud füüsikaõpik „Wisika koli-ramat” mida on õhtuõpikus ohtralt tsiteeritud – ja need on suurepärased vahepalad – arvab pisut teisiti. Soojusest rääkiv peatükk alga nõndaviisi: „Taewane Issa, kes keik ihhu tarwidust ja toidust rohkeste ja iggapääw ka annab, seesama Issa kannab ka hoolt, et Ma peäl ikka ni paljo soja on, kui meie ja keige elajatte ellu üllespiddamisseks ja lomade kaswamiseks tarwis on. Soe on ka kallis Jummala and.”