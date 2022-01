RAAMATUBLOGI: Duubeldatud inimesed ehk kuidas kohtuda iseendaga

Teos algab esitlusega. Hulk eripäraseid persoone, kes meie seas ringi liiguvad – palgamõrvar, kesine kirjanik, kuid see-eest hea tõlkija, vähidiagnoosi saanud mees, Nigeeria poplaulja, filmimonteerija, kuueaastane piiga... Nad kõik satuvad ühel päeval lendama Pariisist New Yorki, ühtäkki läheb ilm ekstreemseks, kuid lennuk püsib ühes tükis, ainult et maandumisluba õhulaev ei saa, vaid suunatakse hävitajate saatel USA sõjaväebaasi.

On toimunud midagi kummalist, anomaalset. Kolm kuud tagasi maandus see lennuk just nende samade ketšupilekkidega põrandal ja inimestega juba New Yorgis. Ehk siis kõik reisijad on ühtäkki dubleeritud ja nende eristamiseks lisatakse nimele maandumise kuu – ühtedele March, teistele June.