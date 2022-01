FAKTIKONTROLL | Kas Kaja Kallas on peaministrina seotud tuuleenergia ettevõtetega?

Pikema poliit- või ettevõtlusmäluga inimestele on teada, et Kaja Kallas on tegutsenud varasemalt tuuleparkide lobistina, esindades neid advokaadina. Tema osalus tuuleenergiaga tegelenud ettevõtetes jääb aastate taha ning enamikus neis tegutses ta nõukogu, mitte juhatuse liikmena. Nõukogu liikme kohalt taandas end nendes ettevõtetes 2010. aasta sügisel. See oli seotud 2011. aastal toimunud riigikogu valimistega, millega pääses Kallas esmakordselt riigikokku.

Kuid veel 2010. aasta suvel iseloomustas Eesti Ekspress Kaja Kallast, et tegemist on ühe parima energiaturu ja konkurentsiõiguse asjatundjaga (1). Toona advokaadina tegutsenud Kallast tsiteeris ajakirjanik ütlemas, et reformierakondlane pooldab vaba konkurentsi, kuid seda ühe erandiga taastuvenergia küsimuses. Just sellist toetust taastuvenergiale võib leida peaministri blogist. Sealsed varasemad seisukohad kattuvad mitmete tuuleenergia eraettevõtete huvidega, mille nõukogudes Kallas istus, võideldes Eesti Energia monopoolse seisundi vastu (2). Näiteks on ta välja toonud Nelja Energia 2018. aasta müügitehingu puhul, et Eesti Energial oli eelis erasektori ees, omades jaotusvõrku. Kaja Kallas oli OÜ Nelja Energia juhatuse liige 2008. aastal.

Näiteid leiab veel. 2010. aastal kritiseeris Kallas riiki, et toetatakse tuuleparkide rajamise asemel põlevkivi tootmist (3), kuigi juba toona oli selge kliimaneutraalsuse huvides tuuleparkide loomise vajadus.

Peaministrina on ta sarnast suunda hoidnud. Näiteks alles hiljuti suunas ta Eesti Energiat ja Eleringi, et lõpetataks Tootsi tuulepargi kohtuvaidlus, millega kaks riigiettevõtet on vaielnud riigi toetusraha üle (ja seda riigi raha eest) (4). Mullu pingeid kütnud põlevkiviõlitehase loomist püüdis Kallas poliitiliselt takistada (5), kuigi edutult.

Ammused seosed, kuid faktid valed