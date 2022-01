FAKTIKONTROLL | Kas karud söövad ära aina rohkem Soome tervisesportlasi?

“Lugesin eelmise aasta novembrikuus, kus meil Keskkonnaamet ütles, et 82 karu võib küttida. Eestis oli enne teist maailmasõda 500 karu. Praegu ametlikud andmed, mis on ametlikud, ütlevad, et meil on 1100 karu. Hinnanguliselt on 1200. […] Soomes on praegusel hetkel juba läinud kuskil neli-viis tervisesportlast. Soomlastel on ka üks sihuke vahva pilt, karikatuur, kus metsaraja peal vedeleb käsi koos stressikellaga ja karu läheb metsa ja stressikell teatab, et just kaotasite praegu 64 kilogrammi. Eks Eestiski, kui me hakkame leidma metsast neid veriseid kummikuid, siis võib-olla Eesti ühiskond avastab, et kus nüüd nii sai, et mõmmid, on ju. Mõmmi on armas, kuidas mõmmi?”