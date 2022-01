NÄDAL KOMMENTAARIUMIS | "Kas on vaja kümme korda küür seljas reset-nupuga Moskvas ära käia, et aru saada, et see ei toimi?"

Kapioraakel: „Maailmamere taset ei mõõdeta ammu enam pulka vette pistes, vaid see mõõdetakse geosatelliitidega kogu planeedi keskmist arvestades. Geoloogid on tõestanud Maa ajaloos kümneid soojaperioode, kus planeedil polnud kübetki lund ja jääd (muideks sealt ka meie tehnikarevolutsiooni alustalad; nafta, gaas ja kivisüsi), ning on tõestanud et planeet on minemas pealejääaegsele soojaperioodile. Pigem on teema et kuipalju inimtegevus seda kiirendab. Ja veel et inimkonna aguaegadel oli meid mõnisada miljonit ja veest vaba maad jagus ka soojaperioodidel kõigile küllaga- praegu on meid kaheksa miljardit ja ilma kliimamuutusetagi on juba paganama kitsas. Lühidalt asja kokku võtta siis kliimakvoodid ainult pikendavad piinu, lahendus oleks hakata kondoome kasutama- inimkonna ohjeldamatu sigimine on enamuse probleemide (sealhulgas pandeemiate) algpõhjus.”