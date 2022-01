FOTOD | Veresaun Tallinna moodi: lagunevad rattateed värvivad lumehanged punaseks

Tallinna abilinnapea Vladimir Sveti sõnul liigutakse samm-sammult selles suunas, et kogu talve vältel oleks linn ka rattaga sõidetav ja selle nimel tegeletakse nii taristu välja ehitamisega kui ka hooldamise praktikate parandamisega ja hooldusintensiivsuse tõstmisega. Ta lisas, et kõige olulisem tegevus talvise hooldamise suunas on tegelikult korralike rattateede väljaehitamine, kuna nende tõhusat hooldamist annab korralda palju paremini võrreldes teeäärsete rattaradadega. Linna selle aasta eelarves on 1,5 miljonit eurot uute rattateede projekteerimiseks, lisas Svet.