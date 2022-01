Kuid kui ma lugesin Eerik-Niiles Krossi arvamuslugu (EPL 24.01), siis pani see taas ahhetama. Ta ei ole rumal inimene. Ma eeldan. Kuid põhimõtteliselt valelik on siduda näiteks EKRE poolt korduvalt rõhutatud vajadust plaan B järele mõjutustegevusega, mis üritab maalida USA-st pilti kui tegelikust agressorist väeti Venemaa vastu. Probleem on selles, kui pole ühtegi teist plaani riigil enda kaitsmiseks kriisiolukorras.