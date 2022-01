RAAMATUBLOGI: Aasta parim krimiromaan kaasaegsest krahv Monte-Cristost

Ükskõik, millist Jo Nesbø raamatut loed, siis arvad, et paremaks enam minna ei saa, aga saab. Tänavu ilmus Nesbølt esmalt võrratu psühhothriller „Kuningriik”, mis kinnitas taaskord, et ta on krimikirjanduse geenius. Ja nüüd „Poeg”... Lugedes selle raamatu üleilmseid arvustusi, märgivad mitmed, et pole kahtlustki – Nesbø on elavatest parim krimikirjanik ning tundub, et neil on õigus. Mistõttu oli paslik valida nii „Kuningriik” kui „Poeg” – pole võimalik lahterdada, kumb neist on parem – eelmise aasta parimateks Eesti keeles ilmunud krimkadeks.