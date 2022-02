Sotsiaalabi saajate nimekirjad aina kasvavad: kes taotleb energiatoetust, kes toimetulekutoetust, kes palub end panna toiduabi saajate nimekirja. Toidupanga klientide arv kasvas mullu ligi 40 protsenti, üle Eesti käib seal abi järel juba ligi 15 000 inimest. Kes on kõik need inimesed ja mis põhjustel nad nii raskesse olukorda satuvad, et isegi toitu endale enam võimaldada ei saa?