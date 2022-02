KOLUMN | Liisa Pakosta: isegi põhiseadus keelab inimese halvemini kohtlemise tema poliitiliste veendumuste pärast

Võib küll juhtuda, et mõne poliitiku suhtes tekib tunne, et too ei kõlba kuskile, ei saa millestki aru ja on veel ülbe pealekauba. Ometi ei ole inimesed paremat ühiskonna korraldust veel välja mõeldud, kui ühist esindamist vajavate asjade otsustamiseks poliitikute valimine. Head poliitikud on kuldaväärt just raskematel aegadel, mil õige ja vale otsuse hind on igaühe nahal tuntav.

Heade poliitikute saamise juhend algab loomulikult jutuga valimas käimisest. Meeldetuletusega olla nõudlik ka valimiste vahelisel ajal. Teoorias on see kõik lihtne, praktikas aga esineb järgmine probleem.