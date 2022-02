JÄRELVAADATAV | Kas elektrihindades on süüdi riik või tarbija? Faktikontroll uuris ekspertidelt energiakriisi ja -tuleviku kohta

Stuudios käisid rääkimas TalTechi energiatehnoloogia professor Alar Konist ja Eesti Maaülikooli energiavarustuse professor Andres Annuk. Jutuks tulid nii taastuvenergia tulevik kui ka see, kuidas Eesti on siiani hakkama saanud riikliku energianõudlusega.

Võrreldes nii mõnegi teise Euroopa riigiga, on Eesti oma taastuvenergia tootluses üsna maha jäänud. Päikeseenergia puhul mängib rolli vähene päevavalgus talvisel ajal ja tuuleenergia puhul Eesti tuulevaiksed ajad. EMÜ professor Annuki sõnul on Eestil ainuüksi päikeseenergiast ära elamiseks veel pikk maa minna. "Tulevik on ikkagi see, et kasutame erinevaid võimalusi selleks, et energiavajadus katta," leidis ta.

"Mis on tänaseni lahendamata on see, kuidas saada energiat siis kui meil vaja on ehk salvestamine on puudu," ütles TalTechi professor Kons. Ta rääkis seejuures tuuleenergiast, mis ekspertide arvates samuti üksinda Eesti energianõudlust ära ei täida.

Kõige enam on energiakriisiga seoses tekkinud inimestel küsimusi Eesti enda energiavarude kohta ja selle kohta, kuidas ikkagi on nii, et me sõltume niivõrd teistest. Stuudios olevate ekspertide hinnangul on tegemist juba aastatepikkuse tegemata töö tagajärjega. "Kui me mõtleme, kes on süüdi, kas tarbija või riik, siis tarbija, et nad sellised inimesed riiki juhtima on valinud," ütles Kons. Ta lisas, et tarbimine ei ole viimase kümne aastaga tõusnud, kuid kümne aastaga pole Eesti energiavõrku arendatud piisavalt.

Samuti ei pidanud stuudios olevad professorid mõistlikuks CO2-turult lahkuda. "Kui me oleme Euroopa Liidu liige, siis oleme kõik ühiselt süsteemiga liitunud ja aktsepteerinud, ei ole mõtet välja tormata," arvas Kons.