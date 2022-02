FAKTIKONTROLL | Kas Leedu, Läti ja Saksamaa on tõesti keelanud Vene propagandajaama edastamise, nagu väidab Anti Poolamets?

Seoses julgeolekukriisi süvenemisega Ukrainas on tulnud taas päevakorda vene propaganda piiramine. 7. veebruari Eesti Päevalehe artiklis väitis ettevõtja ja EKRE poliitik Anti Poolamets, et "Vene kanalite piiramiseks tuleks kasutada Leedu, Läti ja ka Saksamaa kogemusi, kes keelasid kanali RT Rossija edastamise [- - -] Leedu ja Läti on rakendanud vene kanalitele valeuudiste eest trahve ja ajutiselt peatanud nende edastamist."

KONTROLL

Kontrollime, kas Saksamaa, Läti ja Leedu on tõesti keelanud RT Rossija edastamise, ning kas viimased kaks on valeuudiste tõttu Vene kanalitele trahve ja ajutisi keelde kehtestanud. RT Rossija, tuntud varem kui Russia Today, on Venemaa poolt rahastatud telekanal, mida on tihti süüdistatud venemeelses propagandas ja valeinfo jagamises. Briti meediat reguleeriv organisatsioon Ofcom on trahvinud meediakanalit erapooletuse nõude rikkumise tõttu.

Saksamaa võimud keelasid selle aasta veebruari alguses RT DE kanali saksakeelse versiooni, edastamise vastava litsentsi puudumise tõttu. Meediakanalid peavad riigis taotlema luba meedia edastamiseks. Saksamaa meediainstituut (MABB) väidab, et RT Rossija ei olegi litsentsi taotlenud ega saanud. Kanalil pole vastavat luba, seega pole tal ka õigust Saksamaal tegutseda ning tema tegevus on lõpetatud.

Läti elektroonilise massiteabe edastamise nõukogu (NEPLP) otsustas 2020. aasta suvel lõpetada RT Rossija edastamise, samasuguse otsuse tegi ka Leedu. Keelu põhjuseks on Euroopa Liidu sanktsioonid RT esindajale Dmitri Kisseljovile, mis kehtestati peale 2014. aasta Krimmi annekteerimist. Need sanktsioonid võimaldavad kanali edastamisele punkti panna. Samal põhjusel otsustas ka Leedu kanali tegutsemise katkestada. Otsus kehtib seni, kuni Kisseljov võetakse maha Euroopa Liidu sanktsioonide alt.

Seega Poolametsal on õigus, et need kolm riiki on RT Rossija edastamise keelanud. Vaatame aga ka, mida on teinud Läti ja Leedu muude Vene kanalitega.