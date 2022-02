Kuriteoohvri hüvitis – mis hambaga seda süüa? MTÜ tõlgib ametlikke tekste inimkeelde

„Vaimne ja füüsiline vägivald, mis see tähendab?” küsib Rapla Vahtra tugikeskuse tegevusjuhendaja Age Ilumaa oma hoolealustelt. „Aga psühholoogiline abi? Materiaalne abi?”

Kuigi intellektipuudega ja psüühikahäiretega inimestel on päris palju lennukaid ideid, mida kõik need sõnad tähendada võiksid, siis nende tegelikku sisu nad ei tea. Need sõnad on valitud sotsiaalkindlustusameti ohvriabi tekstidest. See tähendab riigi abi hätta sattunud ja petetud inimestele – midagi, mida just neil, intellektipuudega ja kaitsetumatel inimestel, oleks hädasti vaja teada. See infomaterjal – mis õigused inimestel on, millist abi riik neile pakub – on praegu sihtrühmale täiesti arusaamatud.