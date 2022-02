Kui Jüri Ratase esimene valitsus maksuküüru 2016. aastal kehtestas, oli Eesti keskmine palk 1200 euro kandis. Mullu septembris jõudis see 1563 euroni. See tähendab, et maksuküüru alla langevad meditsiinitöötajad ja õpetajad, päästjad ja politseinikud, teisisõnu keskklass. Seesama keskklass vajab praegu abi, et võidelda järjest kiirema hinnatõusuga, praegune maksusüsteem aga karistab neid kõrgema maksuga.