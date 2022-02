Kuidas näeb välja süsiniku püüdmine, mis peaks aitama maailma päästa?

Tallinna tehnikaülikooli teadlased on 2010. aastast saadik uurinud süsiniku püüdmise ja kasutamise tehnoloogiaid. Nende abil on võimalik tunduvalt vähendada eri tööstusharude heidet, et püüelda süsinikuneutraalse majanduse poole.

Viimati valminud uuringust selgus, et kahte tehnoloogiat saaks lähima viie aasta jooksul rakendada ka Eesti põlevkivitööstuses, täpsemalt elektrijaamades. Üks võimalus on nabida CO 2 kinni otse põlemiskoldest lahkudes, teine võimalus on teha seda gaasi korstnast väljudes.