Psühholoog: eksamihirmust vabanemine aitaks nõrgemaid õpilasi

Mõtteviisi küsimus

Kütt lisab, et kui laps on üheksa, mõni HEV-laps kümme aastat koolis käinud, siis on teadmine, et ta saab lõpetada ka siis, kui eksam lörri läheb, tema jaoks väga suur asi. „See on mõtteviisi küsimus, et me ei õpi selle eesmärgiga, et saada sinna tunnistusele kolm. Kui lapsel on kogu aeg ärevus ja hirm, kas ta teeb nüüd selle eksami ära, siis see laps kindlasti ei realiseeri oma teadmisi-oskusi sellisel määral, kui ta teeks seda hirmuvabalt.”

Aga just need, kes hõlpsalt hakkama ei saa, võiksid saada plaanitud muudatustest abi, arvab Kütt. „Ma arvan, et need lapsed, kes löövad käega ja ütlevad, et neil on suva, ongi praeguse olukorra tulemus. Nad on tundnud, et on teinud ja pingutanud ning ikkagi ebaõnnestunud, ja seega on see tohutu pingutus olnud täiesti mõttetu. Olulised ei peaks olema eksamid mingite aastate lõpus, vaid see, et õppimine oleks kogu aeg pidev. Toimetulekut peaks pidevalt hindama, sest lõpuks tahame, et meil oleksid noored, kes soovivad edasi õppida ja kes ei kao ära. See on võib-olla võimalus, kuidas lõpetaks rohkem noori põhikooli. Ja et nad läheksid rõõmsamalt edasi kuhugi teise õppeasutusse.”