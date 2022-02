Tartu linnavalitsus korraldab hanke, et tellida 70 000 hügieenisidet Tartu põhikoolidesse ja gümnaasiumitesse. Projekti ühe eestvedaja, MTÜ Päevad ja Ööd asutaja Eveliis Padar lisas, et 12–19 vanuserühmas eelistavad tüdrukud kasutada pigem sidemeid kui tampoone, lisaks on tampoonid ka kallimad. Kui aga projekt on edukas, siis järgmistes hangetes võib kaaluda ka tampoonide lisamist valikusse, märkis Padar.

