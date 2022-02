Kolleeg Henn Põlluaasa mõte, et Eesti võiks astuda välja Ottawa konventsioonist ja võtta kiiremas korras kasutusele jalaväemiinid, kahjuks nende heade mõtete sekka ei kuulu. Ja seda mitte põhjusel, et meid kammitseks riigikaitseküsimustes mingi müstiline poliitiline korrektsus, millest kirjutab Põlluaas. Põhjus, miks me sinna konventsiooni jätkuvalt kuulume, on fakt, et see aitab meil Eestit paremini kaitsta.