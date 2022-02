Üle koormatud süsteemiga kokku puutunud patsient tegi 156 katset perearstiga ühendust saada, kuni loobus

„Mul on soole ärritussündroom, mis diagnoositi juba kümme aastat tagasi, ja üldiselt ma olen sellega harjunud. Vahel on raskem, siis on tõhusamaid ravimeid vaja,” räägib Mustamäe elanik Merike (täisnimi toimetusele teada – T. J.). Seekord hakkas tal kõht hullemini valutama 31. jaanuaril. „Proovisin helistada perearstile, aga ei saanud liinile. See ei olnud üllatav, minu arsti ei saagi enamasti telefoni teel kohe kätte, aga see, mis edasi sai, oli küll üle mõistuse,” lisab ta. Merikese sõnul on tema arst eakam ega kasuta e-postkasti üldse, mis tähendab, et vastuvõtule pääsemiseks või nõu saamiseks tuleb helistada arsti lauatelefonile.