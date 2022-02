Järgnev on vastukaja 14.02 EPL-i veebis ilmunud Mart Võrklaeva arvamusloole.



Meie selge seisukoht on alati olnud, et igast maksumuudatusest peavad võitma ennekõike madalama ja keskmise sissetulekuga inimesed. Sellest lähtuvalt oleme ka praeguses valitsuses kokku leppinud, et 2023. aastal vabastatakse pensioniealised taas keskmise vanaduspensioni ulatuses tulumaksust. Eakate toimetuleku toetamine on igas mõttes vajalik, mistõttu jõustub uuest aastast ka järjekordne erakorraline pensionitõus +20 EUR, mis lisandub iga-aastasele indekseerimisele.